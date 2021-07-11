شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يضاعف من الضغوط السلبية حوله – تحليل صباحي – 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم سيرا (1810) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما كسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير، ما أدى لتخطيه دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.40% ليخسر السهم نحو 30 هللة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 21.38، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 20.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.80 ومستوى المقاومة 21.38.