شكرا لقرائتكم خبر عن بتروكيم بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم بتروكيم (2002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.33% ليخسر السهم نحو 15 هللة، وذلك أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 46.00، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 48.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 43.75 ومستوى المقاومة 46.90.