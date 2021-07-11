شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع التأمين لم يستطع الحفاظ على مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل مؤشر قطاع التأمين (TISI) لأعلى مستوى له في آخر جلساته عند 6,903.40، ليرتد منه انخفاضاً محولاً تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.24% بما يعادل -16.11 نقطة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة العنيد 6,821.75، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك المؤشر حيال مستوى المقاومة السابق ذكره 6,821.75، ففي حالة اختراق تلك المقاومة سيتأكد لنا عزم المؤشر على الصعود، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,000 كأولى مستويات المقاومة.