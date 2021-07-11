الاقتصاد

أنابيب يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 11-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 3.26% بما يعادل 0.70 نقطة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 23.32، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 21.04.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.04 ومستوى المقاومة 23.32.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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