شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 3.26% بما يعادل 0.70 نقطة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 23.32، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 21.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.04 ومستوى المقاومة 23.32.