شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق عن سكان العالم.. عدد السكان يرتفع لـ9.9 مليار نسمة منتصف عام 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمي للسكان رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من اللقطات لحالة السكان في العالم ومصر، ويعرض ”الخليج 365”، أبرز ما جاء من إحصاءات وفقا لما يلي:

ويتضمن البيان لقطات لحالة السكان في العالم وحالة السكان في مصر.

حالة السكان في العالم

بلغ عدد سكان العالم 7.9 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2021، وفقاً لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة.

1.3 مليار نسمة يعيشون في الدول الأكثر تقدماً.

6.6 مليار نسمة يعيشون في الدول الأقل تقدماً.

من المتوقع أن يبلغ عدد ســكان العالم 9.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2050، وفقاً لتقديرات المكتب المرجعي للسكان بواشنطن.

بلغ معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم 1.1٪ عام 2020، ويتجه المعدل في معظم الدول الأكثر تقدماً إلى الصفر وأحياناً بالسالب مثل ألمانيا -0.2%، اليابان -0.4%، في حين يرتفع المعدل في الدول الفقيرة مثل النيجر ليصل إلى 3.8%.

بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم 31 طفل لكل ألف مولود حي عام 2020، ينخفض هذا المعدل إلى 1.7 في دول مثل سنغافورة، في حين يرتفع المعدل إلى 80 طفل في دول مثل جمهورية إفريقيا الوسطى.

بلغ متوسط معدل الخصوبة الكلي عام 2020 على مستوى العالم 2.3 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 0.9 في كوريا الجنوبية، في حين بلغ 7.1 طفل في دولة مثل النيجر.

61٪ نسبة النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن أى وسيلة لمنع الحمل في الفئة العمرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2020، وترتفع تلك النسبة فى دول مثل النرويج لتصل إلى 88% وتصل أدناها في تشاد بنسبة 6%.

بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2020 على مستوى العالم 70 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث، وفى أوروبا 75 سنة للذكور، مقابل 82 سنة للإناث، وفي أفريقيا 62 سنة للذكور، مقابل 65 سنة للإناث، وفى آسيا 71 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث، وفى أمريكا الشمالية 77 سنة للذكور، مقابل 81 سنة للإناث، وفى أمريكا الجنوبية 73سنة للذكور، مقابل 80 سنة للإناث.

يزداد عدد سكان العالم بحوالي 83 مليون نسمة كل عام.

يتزايد عدد السكان في إفريقيا بينما يتقلص عدد سكان أوروبا.

يزداد متوسط العمر المتوقع بشكل غير متوقع، حيث كان متوسط العمر المتوقع العالمي 67 سنة في عام 2000، وتقدم سريعاً بعد 20 عاماً، وارتفع إلى 72 سنة في عام 2020.

حالة السكان في مصر

ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، وارتفع إلى 101.5 مليون نسمة في 1/1/2021 بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور،48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106.1 ذكر لكل 100 أنثى.

تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.2 مليون نسمة، وذلك في 1/1/ 2021.

يعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً، حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.2٪ ونسبة الفئة العمرية (15ـ 64سنة) 61.9%، بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2021.

بلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2021.

وبلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير2021، وتعرف الإعالة العمرية "نسبة السكان خارج سن العمل (الأفراد اقل من 15 سنة ، 65 سنة فأكثر) الى السكان في سن العمل (الأفراد في الفئة العمرية 15ـ 64سنة ) أى أن كل 100 فرد يعولون حوالى 62 فرد.

ارتفعت الكثافــة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 101.8 نسمة/كم2 عام 2021.

ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور من 71.9 سنة عام 2017 إلى 73.4 سنة عام 2021، وللإناث من 74.3 سنة عام 2017 إلى 75.9 سنة عام 2021.

انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 22.6 لكل ألف نسمة عام 2020.

وانخفض معدل الزيادة الطبيعية لسكان مصر من 2.5% عام 2014 إلى 1.6% عام 2020.

بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) 28.5 مليون نسمة (23.7 مليون نسمة من الذكور، 4.8 مليون نسمة من الإناث).

وبلغ معدل البطالة الإجمالي 7.9٪ عام 2020، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 17.7٪ مقابل 6٪ بين الذكور.