شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6920 نقطة، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 6961 نقطة، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 6700 نقطة مرة اخرى، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 7100 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,903 بينما مستوى المقاومة هو 6,950 نقطة