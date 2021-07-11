شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواجه دعم هام -تحليل صباحي- 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10842 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 10800 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاعلى مرة اخرى للوصول لمستوى المقاومة 11000 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 10800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,830 بينما مستوى المقاومة هو 10,900 نقطة