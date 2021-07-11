شكرا لقرائتكم خبر عن التخصيص (KPPC) يتحول الى الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 52.50فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 54فلس، مما يعكس امكانية ان يواصل السهم اتجاهه الهابط الحالي على المدى القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 49 فلس كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 56 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 51.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 53.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط