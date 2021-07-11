شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم تحت الضغوط البيعية حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 27.40 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 30 فلس، ليتحول بذلك السهم الى الاتجاه الهابط، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 24 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 31 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 26.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 28.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط