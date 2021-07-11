الاقتصاد

التعمير (TAAMEER) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 11-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم تحت الضغوط البيعية حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 27.40 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 30 فلس، ليتحول بذلك السهم الى الاتجاه الهابط، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 24 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 31 فلس.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 26.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 28.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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