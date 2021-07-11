شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 41 فلس، مخترقا بذلك الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 35 فلس كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 44 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 39.0 وبين مستوى المقاومة هو 42.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط