شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 66.80 فلس، كما انزلق السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 69 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 61 فلس كمستوى اول ثم 55 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 71 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 65.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 68.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط