شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره في الاجل القصير ليغلق الاسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 842 فلس، بالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 825 فلس كمستوى اول ثم 800 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 870فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 840.0 وبين مستوى المقاومة هو 848.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد