شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بقوة خلال تداولات الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 669 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 660 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 710 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 650 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 660 وبين مستوى المقاومة هو 690 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد