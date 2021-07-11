شكرا لقرائتكم خبر عن السور (SOOR) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 141 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي والقوي عند 137 فلس، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاعلى لمستويات قد تصل الى 147 فلس كمستوى اول ثم 155 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 137 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 139.0 وبين مستوى المقاومة هو 143.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد