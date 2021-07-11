شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يخسر مكاسب الاربعاء -تحليل صباحي- 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس منخفضا عند مستوى 233 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح في الاجل القصير للوصول بالسهم لمستويات قد تصل الى 220 فلس كمستوى اول ثم 209 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 227 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 220 فلس وبين مستوى المقاومة هو 224 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط