شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 249 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما بسبب ملامسته للحد السفلي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاعلى للوصول لمستوى المقاومة 254 فلس كمستوى اول ثم 261 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 244 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 248 وبين مستوى المقاومة هو 252 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد