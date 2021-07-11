شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الخميس الماضي بدون تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 228 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 205 فلس كمستوى اول ثم 180 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 250 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 222 وبين مستوى المقاومة هو 233 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط