شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في الأسبوع الأول من يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الأول من شهر يوليو الجارى، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.1%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 843 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.4%.

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 768.7 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 593.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%، وفي المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 575.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.1%.

وجاء في المركز السادس، شركة المجموعة المالية السمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 497.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 436.5 مليون جنيه بنسبة 5.4%، وحل في المركز الثامن شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بقيمة 383.4 مليون جنيه بنسبة 4.7%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا فاروس لتداول الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 355.3 مليون جنيه، و 320.7 مليون جنيه، بنسبة 4.4%، 3.9% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 10184.80 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 2319.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 0.77% مغلقًا عند مستوى 3253.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.12% مغلقًا عند مستوى 12541.16 نقطة، وصعد مؤشر التميز في أول أسبوع في شهر يوليو بنسبة 7.8% ليغلق عند مستوى 2593.93 نقطة.