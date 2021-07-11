شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 7.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 411.7 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 54.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 316 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 19 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 291.6 مليون جنيه، ثم "شارم دريمز للاستثمار السياحي" بحجم تداول 16.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 218 مليون جنيه، ثم "المنصورة للدواجن" بحجم تداول 7.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 210.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "رواد السياحة-رواد"، بحجم تداول بلغ 5.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 202.2 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 26.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 183.4 مليون جنيه، ثم "سبيد ميديكال"، بحجم تداول 75.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 179.4 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)"، بحجم تداول 279.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 163.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول بلغ 7.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 141.6 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 10184.80 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 2319.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 0.77% مغلقًا عند مستوى 3253.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.12% مغلقًا عند مستوى 12541.16 نقطة، وصعد مؤشر التميز في أول أسبوع في شهر يوليو بنسبة 7.8% ليغلق عند مستوى 2593.93 نقطة.