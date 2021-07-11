شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: 1.8 مليون سيارة لم تتجاوب مع حملات «استدعاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التجارة أن تجاوب المستهلكين مع حملات استدعاء المنتجات المعيبة يضمن سلامتهم وحفظ حقوقهم، وأن هناك العديد من المركبات والمنتجات التي خضعت للاستدعاء خلال المدة الماضية لم يتجاوب أصحابها مع الحملات، مما يشكل خطرا عليهم وعلى أسرهم، مبينة أن قطاع السيارات يعد الأعلى في عدم الاستجابة بأكثر من 1.8 مليون سيارة مستدعاة ما زالت تسير على الطرق بشكل يومي، وتأتي بعد ذلك الأجهزة المنزلية بأكثر من 300 ألف جهاز منزلي، ومن ثم لعب الأطفال بأكثر من 50 ألف لعبة مما يعرض أحبائنا الصغار للخطر.

وأشارت الوزارة إلى أن «استدعاء» هو نظام عالمي للسلع والمنتجات التي يكتشف بعد الاستخدام وجود عيب مصنعي فيها أو خلل، وتخضع مباشرة لعمليات الاستدعاء، وإلزام الوكلاء بالإصلاح المجاني، ولا يتطلب لذلك سريان الضمان لحفظ وحماية حقوق المستهلك.

يشار إلى أن أبرز المخاطر المحتملة في حال عدم الاستجابة لحملات الاستدعاء تكمن في حدوث حوادث مرورية أو نشوب حريق أو تلف أو حدوث حالات اختناق للأطفال.

وأطلقت 1156 حملة استدعاء للمركبات والمنتجات منذ تأسيس الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة في العام 2018، ويمكن للمستهلكين التحقق من شمولية حملات استدعاء لمنتجاتهم أو مركباتهم إلكترونيا.