شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع 2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت، أمس الأول، في رد فعل من السوق حيال انخفاض المخزونات الأمريكية، فيما تلقت السوق مزيدا من الدعم من مؤشرات على طلب آسيوي قوي من كل من الصين والهند، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار بما يعادل 1.93 % إلى 75.55 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار أو 2.2 % إلى 74.56 دولار للبرميل.

وقال محللون إن السوق تشرع في التعامل مع الانخفاض التاريخي في مخزونات النفط الأمريكية، ويأتي ذلك بعد تأجيل اجتماع تحالف «أوبك بلس» في بداية الأسبوع الماضي، إلى أجل غير مسمى، في ظل عدم التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت أسعار النفط يوم الخميس الماضي، استقرارا بعد يومين من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين بشأن العرض، إذ سجلت الأسعار

74.84 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.76 دولار للبرميل، فيما شهدت تراجعا يوم الأربعاء لتصل إلى 77.58 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.60 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار يوم الثلاثاء الماضي سجلت ارتفاعا لأعلى مستويات لها منذ عام 2014 لتبلغ 76.35 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.32دولار للبرميل.

وفي مستهل تعاملات الأسبوع الماضي، شهدت الأسعار في الأسواق العالمية ارتفاعا، إذ كانت تترقب الأسواق نتائج اجتماع تحالف أوبك بلس الذي كان سيناقش قبل أن يلغى خطط زيادة معدلات الإنتاج أو مواصلة التخفيضات.

يذكر أن أسعار خام القياس العالمي برنت قد سجلت خسائر أسبوعية طفيفة هي الأولى لها في ستة أسابيع بمقدار 0.01% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة قبل الماضية، في حين سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي مكاسب أسبوعية هي السادسة لها على التوالي بنسبة 1.5%.