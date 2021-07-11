شكرا لقرائتكم خبر عن 15 % من أسهم الشركات يسمح بتوزيعها للموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت هيئة السوق المالية الطلبات المتعلقة ببرامج أسهم الموظفين في الشركات المدرجة بالسوق بأن لا يتجاوز في أي وقت من الأوقات 15% من رأس المال.

وأكدت الهيئة وفقا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، أنه في حالة تضمن طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها توزيع أسهم لفئة لم يسبق إدراجها على الموظفين من خلال برنامج مخصص لذلك، فيجب استيفاء المتطلبات منها، أن يكون الاكتتاب في تلك الأسهم مقتصرا على أعضاء مجلس إدارة وموظفي المصدر والشركات التابعة له، وأن يتأكد المصدر من أن إجمالي عدد الأسهم التي ستصدر بناء على البرنامج لن يتجاوز في أي وقت من الأوقات 15% من رأس المال المدفوع للمصدر.

وفيما يتعلق بالشروط والمتطلبات المتعلقة بزيادة رأس المال لغرض الاستحواذ على شركة أو شراء أصل، أوضحت الهيئة، أنه إذا كان الغرض من زيادة رأس مال المصدر هو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل، فيجب استيفاء المتطلبات منها، أنه على المصدر أن يقدم إلى الهيئة تقريرا صادرا عن المستشار المالي للمصدر يشتمل على تقييم المصدر وتقييم الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه.

كما تتضمن المتطلبات، أن يقدم إلى الهيئة تقرير العناية المهنية اللازمة المالي وتقرير العناية المهنية اللازمة القانوني الصادر عن المستشار القانوني عن الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه، وإصدار تعميم إلى مساهميه يتضمن المعلومات اللازمة التي تمكنهم من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناء على إدراك ودراية.

ويجب أن يكون تعميم المساهمين- الذي يقدم إلى الهيئة بشأن طلب زيادة رأس مال المصدر للاستحواذ على شركة أو شراء أصل- معدا باللغة العربية، وأن يشار في هامش التعميم إلى الفقرات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد، مع إيضاح أي تغير عن مسودات سابقة، ويجب أن تتضمن كل مسودة تعميم في الصفحة الأولى رقم المسودة وتاريخ التقديم.

ووفقا للقواعد، على المصدر الذي يرغب في تخفيض رأس ماله تقديم طلب إلى الهيئة يتضمن -حدا أدنى- المعلومات، للحصول على موافقتها قبل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، على أن يرفق مع الطلب الآتي: (خطاب تعيين المستشار المالي، وخطاب تعيين المستشار القانوني، وتقرير من محاسب قانوني خارجي عن أسباب تخفيض رأس المال، وأثر ذلك التخفيض في التزامات المصدر، والطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض).

ويجب على المصدر أن يصدر تعميما إلى مساهميه يتضمن المعلومات اللازمة لتمكين المساهمين من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناء على إدراك ودراية. ويجب أن يتضمن التعميم- حدا أدنى- المعلومات الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح، وأسباب تخفيض رأس المال، بما في ذلك مناقشة وتحليل الإدارة في هذا الشأن، وعوامل المخاطرة المتعلقة بتخفيض رأس المال، والفترة الزمنية للعملية، وبيان من أعضاء مجلس إدارة المصدر يؤكدون فيه اعتقادهم أن تخفيض رأس المال يصب في مصلحة المصدر والمساهمين.