شكرا لقرائتكم خبر عن إعرف المصطلحات الاقتصادية.. ما هو تعريف ضريبة القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضريبة القيمة المضافة تُفرض بتزايد بناءً على الزيادة في قيمة المنتج أو الخدمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع.

تعوض ضريبة القيمة المضافة أساسًا الخدمات المشتركة والبنية الأساسية المقدمة في منطقة معينة من قبل دولة وممولة من دافعي الضرائب التابعين لها والتي تم استخدامها فى إعداد هذا المنتج أو الخدمة. لا تتطلب جميع المناطق فرض ضريبة القيمة المضافة وقد يتم إعفاء السلع والخدمات للتصدير (معافاة من الرسوم يتم عادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة كضريبة قائمة على الوجهة حيث يستند معدل الضريبة على موقع المستهلك ويتم تطبيقه على سعر البيع. ومما يدعو إلى الارتباك أن شروط ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات وضريبة الاستهلاك وضربية المبيعات تستخدم أحيانًا بشكل متبادل. ترفع ضريبة القيمة المضافة حوالي خمس إجمالى الإيرادات الضريبية على مستوى العالم وفيما بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اعتبارًا من 2018 تستخدم 166دولة البالغ عددها 193 دولة ضريبة القيمة المضافة بما فى ذلك جميع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية باستثناء الولايات المتحدة والتى تستخدم نظام ضريبة المبيعات بدلا من ذلك.

هناك طريقتان رئيسيتان لحساب الضريبة على القيمة المضافة: الطريقة المعتمدة على الفاتورة الائتمانية أو الفواتير والطريقة التي تعتمد على طريقة الطرح أو الحسابات. باستخدام طريقة الفاتورة الائتمانية تخضع معاملات المبيعات للضريبة مع إبلاغ العميل بضريبة القيمة المضافة على المعاملة وقد تحصل الأنشطة التجارية على ائتمان لضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المواد والخدمات المدخلة. تعد طريقة إصدار الفواتير الائتمانية هي الطريقة الأكثر استخدامًا والتي تستخدمها جميع ضريبة القيمة المضافة الوطنية باستثناء اليابان باستخدام طريقة الطرح في نهاية فترة إعداد التقارير يحسب النشاط التجاري قيمة جميع المبيعات الخاضعة للضريبة ثم يطرح مجموع كل المشتريات الخاضعة للضريبة ويتم تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة على الفرق. طريقة الطرح تستخدم ضريبة القيمة المضافة حاليا فقط من قبل اليابان على الرغم من أن طريقة ضريبة القيمة المضافة طريقة الطرح وغالبا ما تستخدم اسم "ضريبة ثابتة" كانت جزءا من العديد من مقترحات الإصلاح الضريبى الأخيرة من قبل السياسيين الأمريكيين. مع كلتا الطريقتين هناك استثناءات في طريقة الحساب لبعض السلع والمعاملات التى تم إنشاؤها لأسباب جماعية براغماتية أو لمواجهة الاحتيال والتهرب الضريبى.