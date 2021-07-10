شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» يدعو لتطعيم 40% من السكان بنهاية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أنه مع وجود موجة خطيرة من ‏المتغيرات شديدة العدوى تشق طريقها الآن عبر العالم، يظل الوباء يمثل الخطر الأساسي الذي ‏يواجه العالم، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي من وباء كوفيد 19.‏

وأفادت جورجيفا، في بيان صحفي في ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك ‏المركزية المنعقد في إيطاليا اليوم، أن المجالات الرئيسة التي يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ‏التعافي فيها هي تسريع التطعيمات لتغطية 40٪ على الأقل من السكان في كل بلد بنهاية عام 2021، ‏و 60٪ بحلول منتصف عام 2022.‏

وأوضحت أن من المجالات الرئيسة التي يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي فيها تنفيذ ‏سياسات الاقتصاد الكلي السليمة لما لها من دور محوري في تأمين الانتعاش، إلى جانب تكثيف الدعم ‏للبلدان الضعيفة.‏