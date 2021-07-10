شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» يدعو لتطعيم 40% من السكان بنهاية 2021 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أنه مع وجود موجة خطيرة من المتغيرات شديدة العدوى تشق طريقها الآن عبر العالم، يظل الوباء يمثل الخطر الأساسي الذي يواجه العالم، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي من وباء كوفيد 19.
وأفادت جورجيفا، في بيان صحفي في ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية المنعقد في إيطاليا اليوم، أن المجالات الرئيسة التي يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي فيها هي تسريع التطعيمات لتغطية 40٪ على الأقل من السكان في كل بلد بنهاية عام 2021، و 60٪ بحلول منتصف عام 2022.
وأوضحت أن من المجالات الرئيسة التي يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي فيها تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة لما لها من دور محوري في تأمين الانتعاش، إلى جانب تكثيف الدعم للبلدان الضعيفة.