شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف علي خطة التوسع والانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الزيادة المضطردة فى حجم استهلاك الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى السوق المحلى والتى تصل إلى 85 مليون قدم مكعب يوميًا حاليًا بمثابة مؤشر إيجابى على زيادة وعى المواطنين واقبالهم على استخدامه بما يحقق الاستفادة للمواطنين والاقتصاد على حد سواء فى اطار التكلفة المنخفضة للغاز وترشيد استهلاك الوقود التقليدى من البنزين والسولار وفيما يلي أهم الأرقام المتعلقة بخطة التوسع والانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز وكانت كالتالي..

1-مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى التى تقدم خدماتها حاليًا لتصل إلى 375 محطة على مستوى الجمهورية من نحو 180 محطة فقط قبل أقل من عام.

2- تشغيل عدد غير مسبوق من هذه المحطات يصل إلى 400 محطة جديدة خلال الفترة المقبلة .

3-خطة جارية للوصول بعدد المحطات المقدمة للخطة إلى 1000 محطة لتحقيق الانتشار للخدمة فى كافة المناطق وتحفيز المواطن والتيسير على مستخدميها.