شكرا لقرائتكم خبر عن «العشرين»: السلالات المتحورة تمثل مخاطر مستمرة للنمو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر وزراء مالية مجموعة العشرين فى اجتماعهم اليوم السبت فى مدينة فينيسيا الإيطالية، من أن السلالات المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المستجد تمثل مخاطر مستمرة للنمو حتى فى ظل التوقعات العامة المبشرة للاقتصاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أن تحذيرات وزراء مالية مجموعة العشرين تأتى فى الوقت الذي لاتزال فيه حالات الإصابة في الولايات المتحدة آخذة فى الارتفاع بعد ظهور سلالة دلتا التى تم الإعلان عن أنها أصبحت السلالة السائدة في البلاد، وانتشارها خاصة في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

وأوضحت الوكالة أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تضاعفت فى مقاطعة لوس أنجلوس هذا الأسبوع.

وزادت حالات العلاج بالمستشفيات في المملكة المتحدة في أسبوع واحد بينما ، سجلت روسيا وفيات قياسية نتيجة للإصابة بالفيروس ، فى الوقت الذى ارتفعت فيه حالات الإصابة فى طوكيو.