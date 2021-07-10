شكرا لقرائتكم خبر 7 أنواع من المركبات المستعملة يحظر استيرادها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت اللائحة الفنية للمركبات المستوردة، 7 أنواع من المركبات المستعملة يحظر استيرادها للمملكة، من بينها المصفحة والمعدل محركها من الغاز إلى البنزين أو الديزل.

واستثنت اللائحة والتي نشرت في الجريدة الرسمية (أم القرى) في عددها الصادر أمس الأول، من تطبيق حظر الاستيراد المركبات المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية.

وتهدف اللائحة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اجتماعه رقم (179) المنعقد في 28 يناير 2021، إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.

ووفقا للائحة يحظر استيراد المركبات المستعملة المنصوص عليها في القرارات والتعاميم الصادرة في الجهات المعنية كلا من: المركبات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه وكل ما يختم على استمارتها عبارة المركبات السالفج «SALVAGE» أو ما يرادفها من عبارات (Scrap – Junk – Unrebuildable – Frame Damage – Structural Damage – Unibody Damage – Crash Test).

ونصت اللائحة على أنه يحظر استيراد المركبات التي كانت تستعمل للأجرة أو مركبات للشرطة، والتي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه.

مركبات مستعملة يحظر استيرادها:

