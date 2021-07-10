7 أنواع من المركبات المستعملة يحظر استيرادها

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واستثنت اللائحة والتي نشرت في الجريدة الرسمية (أم القرى) في عددها الصادر أمس الأول، من تطبيق حظر الاستيراد المركبات المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية.
وتهدف اللائحة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اجتماعه رقم (179) المنعقد في 28 يناير 2021، إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.
ووفقا للائحة يحظر استيراد المركبات المستعملة المنصوص عليها في القرارات والتعاميم الصادرة في الجهات المعنية كلا من: المركبات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه وكل ما يختم على استمارتها عبارة المركبات السالفج «SALVAGE» أو ما يرادفها من عبارات (Scrap – Junk – Unrebuildable – Frame Damage – Structural Damage – Unibody Damage – Crash Test).
ونصت اللائحة على أنه يحظر استيراد المركبات التي كانت تستعمل للأجرة أو مركبات للشرطة، والتي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه.
مركبات مستعملة يحظر استيرادها:
- المركبات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه وكل ما يختم على استمارتها «المركبات السالفج » أو ما يرادفها من عبارات.
- المركبات المستعملة للأجرة أو مركبات الشرطة.
- المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه.
- المركبات ذات المقود الأيمن أو المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار المركبات التي تعرض رقم هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف.
- المركبات المصفحة عدا المركبات المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية.
- المركبات ذات المحرك معدل النظام من الغاز إلى جازولين/ديزل.
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