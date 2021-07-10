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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت المواصفات السعودية الرقم المجاني لخدمة المستفيدين، وذلك ضمن جهودها في تعزيز التواصل والارتقاء بجودة خدمة المستفيدين من المستهلكين والتجار والمصنعين. وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن رقم الاتصال المجاني لخدمة المستفيدين (8001160000)، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجهود التي تقدمها في مجال خدمة المستفيدين، مشيرة إلى أنها أتاحت أكثر من وسيلة للتواصل معها للرد على استفسارات المستفيدين ومعالجة الشكاوى والملاحظات التي ترد من جانبهم.



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