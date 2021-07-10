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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الغذاء والدواء أعدت دليلا إرشاديا لخدمات تراخيص المنشآت الخاضعة لإشرافها، بهدف تعزيز حصول المستثمرين على المعلومات المتعلقة بالخدمات الخاصة المقدمة من (الهيئة)، سعيا للتسهيل والتيسير على عملائها وشركائها، وحرصا على زيادة رضا المتعاملين معها. ويوضح الدليل المستندات اللازمة والآلية والمتطلبات المادية والفنية للحصول على رخصة من (الهيئة)، وذلك بشكل مختصر وميسر، ومرتبط مع منصة (رحلة العميل) التفاعلية على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويتيح الدليل المعلومات لـ (19) نشاطا وخدمة تقدمها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشرحا لكل خدمة، والفئة المستهدفة، وشروط الحصول عليها، إضافة إلى الرسوم المستحقة عن كل نشاط، ورابط الكتروني للوصول للخدمة.

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