شكرا لقرائتكم خبر محصول وطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محصول وطني مبادرة أطلقتها غرفة عنيزة بالتعاون مع لجنة شباب عنيزة ضمن فعاليات موسم محاصيلنا الزراعي، الذي تنظمه الغرفة حاليا في مدينة القصيم الغذائية.

وأوضح المدير التنفيذي للموسم فهد الحصين أن الموسم يهدف لإتاحة الفرصة للشباب لاستثمار أوقات فراغهم عبر طرق أبواب العمل الحر واكتساب الخبرة في رافد اقتصادي يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتكريس جهودهم في تسويق المحاصيل الزراعية التي تمتاز بها المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص.

وبين رئيس لجنة شباب عنيزة محمد الحركان أن المبادرة تفتح المجال للشباب الراغبين بالعمل من خلال تهيئة نقاط بيع مجانية مع دعمهم بمبلغ مالي يومي لشراء المحاصيل الزراعية حسب المنتج الذي يرغب به ومن ثم عرضها للبيع بحيث يستفيد الشاب من أرباح المبيعات.