منصة العمل عن بعد

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ويأتي الملتقى ضمن جهود المنصة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتعزيز ثقافة أنماط العمل المتجددة، في وقت تشهد فيه بيئات الأعمال تحولات في أنماط العمل وتبني المنشآت لنماذج العمل الجديدة، ومن ضمنها سياسة العمل عن بعد.
ويمكن للمنشآت والأفراد التسجيل في الملتقى، الذي سيعقد افتراضيا، على مدى ثلاثة أيام من 11 إلى 13 يوليو الحالي، لطرح الفرص الوظيفية واستقطاب الكفاءات في مختلف المجالات الوظيفية.
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