شكرا لقرائتكم خبر عن 28.7 مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر من 2006 حتى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقــاً لتقديــرات جهاز الاحصاء لعام 2021 ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، وارتفع إلى 101.5 مليون نسمة في 1/1/2021 بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور،48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106.1 ذكر لكل 100 أنثى.

ووفق البيانات المتاحة لدي جهاز الإحصاء فإن تعداد سكان مصر ارتفع من 28.7 مليون نسمة خلال الفترة من 2006 وحتى عام 2021 ، حيث ارتفع عدد السكان من 72.8 مليون نسمة إلى 101.5 مليون نسمة الآن.

وكشف الجهاز في بيان له، أن محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.0 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.2 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2021.

وأضاف "يعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.2٪ ونسبة الفئة العمرية (15ـ 64سنة) 61.9% بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2021.

وبلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2021، و بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير2021 .

تعرف الاعالة العمرية} نسبة السكان خارج سن العمل (الافراد اقل من 15 سنة ، 65 سنة فاكثر) الى السكان في سن العمل (الأفراد في الفئة العمرية 15ـ 64سنة ) { أى ان كل 100 فرد يعولون حوالى 62 فرد، ارتفعـــــت الكثافــة السكانيــــة الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 101.8 نسمة/ كم2 عام 2021.

وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور من 71.9 سنة عام 2017 إلى 73.4 سنة عام 2021، وللإناث من 74.3 سنة عام 2017 إلى 75.9 سنة عام 2021.

انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 22.6 لكل ألف نسمة عام 2020، وانخفض معدل الزيادة الطبيعية لسكان مصر من 2.5% عام 2014 إلى 1.6% عام 2020.

وبلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) 28.5 مليون نسمة (23.7 مليون نسمة من الذكور، 4.8 مليون نسمة من الإناث)، وبلغ معدل البطالة الإجمالي 7.9٪ عام 2020، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 17.7٪ مقابل 6.0٪ بين الذكور.