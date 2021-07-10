شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات والذهب فى السعودية اليوم السبت 10-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 10-7-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.45 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.81 ريال سعودي.

أما عن أسعار العملات فى مصر اليوم، سجلت استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك المصرية، سجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف اليورو 18.40 للشراء، 18.55 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.45 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.21 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 3.01 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.81 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 218.17 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 218.17 ريال بما يعادل 58.16$ سعر الذهب عيار 22بنحو 199.99 ريال بما يعادل 53.32$ سعر الذهب عيار 21بنحو 190.90 ريال بما يعادل 50.89$ سعر الذهب عيار 18بنحو 163.63 ريال بما يعادل 43.62$ سعر الذهب عيار 14بنحو 127.27 ريال بما يعادل 33.93$ سعر الذهب عيار 12بنحو 109.09 ريال بما يعادل 29.08$ سعر أوقية الذهببنحو 6,785 ريال بما يعادل 1,809$ سعر جنيه الذهببنحو 1,527 ريال بما يعادل 407.16$ سعر كيلو الذهببنحو 218,170 ريال بما يعادل 58,164$