شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: نجحنا فى مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لـ375 محطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطة تموين الوقود المتكاملة بمنطقة العباسية بعد تطويرها لتؤدى المحطة خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل ( بنزين 92، 95) والشحن الكهربائى وفق أحدث النظم العالمية، وتحمل المحطة علامة شركتى غازتك وإينى الإيطالية، وأكد الملا خلال الافتتاح أن الخطة القومية التى يتم تنفيذها حاليًا للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات تأتى تحت مظلة المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا المجال لتوفير خدمات متميزة للمواطنين تحقق لهم الاستفادة الاقتصادية الكاملة وتخفيف الأعباء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود منخفض التكلفة يحقق فارق مالى كبير لمصلحة المواطن، حيث وجه الرئيس السيسى بتحقيق الانتشار والتوسع لمحطات الغاز فى كافة المدن والطرق والمحاور للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على استخدامه.

وأضاف الوزير أن قطاع البترول تنفيذًا لمبادرة الرئيس مستمر حاليًا فى التوسع فى هذا المجال حيث نجح فى مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى التى تقدم خدماتها حاليًا لتصل إلى 375 محطة على مستوى الجمهورية من نحو 180 محطة فقط قبل أقل من عام، ويستهدف تشغيل عدد غير مسبوق من هذه المحطات يصل إلى 400 محطة جديدة خلال الفترة المقبلة فى إطار خطة جارية للوصول بعدد المحطات المقدمة للخطة إلى 1000 محطة لتحقيق الانتشار للخدمة فى كافة المناطق وتحفيز المواطن والتيسير على مستخدميها.

وأشار الملا إلى أنه يتم التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية للاسراع بتنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث يتم تنفيذ مبادرات حكومية فى هذا الصدد بالتعاون بين وزارة البترول والبنك المركزى ووزارتى المالية والتجارة والصناعة لتوفير سيارات تعمل بالغاز الطبيعى من خلال نظام الإحلال والتجديد بالإضافة إلى التوسع فى برنامج تحويل السيارات الحالى فى مراكز التحويل التابعة لقطاع البترول والبالغ عددها أكثر من 100 مركز تحويل على مستوى الجمهورية وجارى العمل على زيادتها، لافتًا إلى أن الزيادة المضطردة فى حجم استهلاك الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى السوق المحلى والتى تصل إلى 85 مليون قدم مكعب يوميًا حاليًا تعد بمثابة مؤشر إيجابى على زيادة وعى المواطنين واقبالهم على استخدامه بما يحقق الاستفادة للمواطنين والاقتصاد على حد سواء فى اطار التكلفة المنخفضة للغاز وترشيد استهلاك الوقود التقليدى من البنزين والسولار.

كما أكد الوزير أن شركة إينى الإيطالية شريك استراتيجى مهم لمصر وان توجهها للاستثمار فى مجال توزيع الوقود السائل بالسوق المحلى وانشاء المحطات المتكاملة يؤكد حرصها على نجاح وتطوير الشراكة الممتدة منذ الخمسينيات مع قطاع البترول كأحد أكبر الشركات العاملة فى البحث عن البترول والغاز حيث حرصت على تنويع مجالات استثماراتها فى مصر فى انشطة بترولية مختلفة إيمانًا منها بمناخ الاستقرار الحالى الذى تشهده مصر والذى يدعم بقوة جذب استثمارات الشركات الأجنبية الكبرى للسوق المصرى ويسهم فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطن بشكل كبير من خلال شركات عالمية فى مكانة اينى.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أوضح فيه أن محطة العباسية هى أول محطة متكاملة تابعة للشركة يتم افتتاحها وتشغيلها فى محافظة القاهرة وذلك بعد افتتاح وتشغيل محطات أخرى فى بورسعيد وطنطا وبنى سويف ودمياط، مشيرًا إلى أنه من المخطط لشركة غازتك خلال العام الحالى افتتاح وتشغيل عدد كبير من المحطات المتكاملة بمحافظات أسيوط وسوهاج والجيزة والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد والإسماعيلية والأقصر ودمياط.

وأضاف أن محطة العباسية المتكاملة التى نفذت أعمال تطويرها شركة غاز مصر تعمل بطاقة تشغيلية 1200 متر مكعب غاز فى الساعة بما يؤهلها لتموين 1800 سيارة يوميًا من خلال 8 نقاط تموين ، وتوفر منتجى البنزين 92 و95 من خلال 8 منافذ تموين، علاوة على اتاحة خدمة شحن السيارات الكهربائية من خلال التسهيلات المخصصة لذلك وسداد قيمة الشحن بواسطة الكارت الممغنط أو عبر تطبيق على الهواتف الذكية، وتعتمد المحطة فى تشغيلها على الطاقة الشمسية.

وتتميز المحطة بتصميم متطور من خلال وضع تسهيلات الغاز من ضواغط وخزانات غاز بدور علوى أعلى مظلة التموين وهو ما يتيح مساحات واسعة بالمحطات يمكن استغلالها فى أنشطة مختلفة لخدمة العملاء الأمر الذى من شأنه الإسهام فى تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى، هذا بالإضافة لتطوير الشكل الحالى لتوفير مساحة فى منطقة التموين لزيادة معدلات الأمان.

حضر الافتتاح المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس احمد محمود نائب رئيس شركة ايجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس مجدى توفيق نائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية وممثلى شركة اينى الايطالية.