شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-7-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.