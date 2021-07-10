شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع رواد 2030.. اطلاق المرحلة الثانية من حملة مليون ريادى نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، إن المشروع تم إنشائه تحت مظلة وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنشر الفكر الريادى والعمل الحر بين الشباب، ولمساعدة الشباب في تطوير مهاراتهم لتحويل هذه المهارات إلى مشروعات تدر دخل للدولة والمساهمة في التنمية الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل لمصر .

وأوضحت خليل لـ"الخليج 365"، مشروع رواد 2030 يقوم على 3 محاور رئيسية، المحور الأول التعليمى وتم اختيار اعرق الجامعات الموجودة على مستوى العالم لعمل شراكات أولها كانت جامعه كامبريدج لعمل ماجستير مهنى في الابتكار والجامعة الامريكية والألمانية في القاهرة واستطعنا من خلال الدورات التدريبة تخريج دفعات في 2019 -2020، لشباب بمشروعات تم تنفيذها على ارض الواقع وتعمل حاليا

المحور الثانى وهو التوعية وتم اطلاق حملة كبيرة على مستوى مصر " ابدأ مستقبلك "، وهى حملة تم توجيهها في الأساس لطلاب المرحلة الإعدادية والجامعات، وتم استهداف عدد كبير من المدارس في المرحلة الأولى واستطعنا توعية 301 ألف طالب خلال المرحلة الأولى للحملة في المدارس الحكومية والجامعات، ولاستدامة الحملة قمنا بتدريب 1300 مدرس ومدرسة ليكونوا النواه التي تستطيع تدريب الطلاب خلال الفترة القادمة

وعن المحور الثالث أكدت خليل تقوم على مساعدة رواد الاعمال على استكمال الأفكار وتحويلها لمشروعات حقيقة على الأرض من خلال حاضنات الاعمال وتم إنشاء 9 حاضنات أعمال أحدها في الذكاء الاصطناعي في جامعة الإسكندرية وعين شمس، بجانب إنشاء أول حاضنة تقام في المجال السياحي هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، بجانب مصنع صغير بالتعاون مع جامعة النيل وحاضنة المصرية الافريقية لتقديم فكر ريادة الاعمال ومساعدة الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية الى مشروعات في القارة الأفريقية .

وأوضحت مدير مشروع رواد 2030 ، أنه تم البدء في عمل مبادرات اكبر من خلال اطلاق حملة الميلون ريادى لاعداد مليون رائد اعمال مصري ونستهدف 50 الف شركة جديدة في مصر لتساهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل

وأوضحت أن حملة المليون ريادى ستقام على 3 مراحل ، تم اطلاق المرحلة الأولى منذ اشهر قليلة ، وعن المرحلة الثانية سيتم اطلاقها اخر الشهر الحالي ، والمرحلة الثالثة سيتم اطلاقها نوفمبر القادم ،

وأكدت خليل أنه تم تسجيل 26.5 الف شاب وفتاه ، منذ بداية اطلاق الحملة خلال فترة قصيرة مما يدل على اهتمام الشاب على ريادة الاعمال واقبال الشاب لتطوير مهاراتهم وافكارهم .

وتابعت خليل أن ادراج مشروع رواد 2030 في منصة الأمم المتحدة كأحد الممارسات الجيدة لتطبيق الأهداف الأممية يعد فخر كبير لنا وهذا النجاح يرجع لوزيرة التخطيط وفريق العمل بمشروع رواد مما يعد شهادة على اننا نسير على الطريق الصحيح

وأوضحت مدير مشروع رواد 2030 ، أن المشروع استطاع تحقيق 8 اهداف من الأهداف التنموية للأمم المتحدة لإيجاد فرص عمل لائق والمساواة بين الجنسين ، ومشروع رواد 2030 موجه للشاب وهذا ما أكده الرئيس خلال منتدى شباب العالم أن التنمية المستدامة في تقوم على الشباب ، موكدة أنه يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية بالشباب والاهتمام بهم.