شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 31-33 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 10-7-2021 ،في ظل زيادة المعروض في السوق.

وسجلت أسعار الدواجن المزارع " البيضاء" 27 - 28 جنيها للكيلو في المزرعة، بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 31-33 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة سجلت الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها ،وسعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 41-42 جنيها في المزرعة ،ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البيض الأبيض 36-38 جنيها للكرتونة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.