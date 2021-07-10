الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 31-33 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 10-7-2021 ،في ظل زيادة المعروض في السوق. 

 

وسجلت أسعار الدواجن المزارع " البيضاء" 27 - 28 جنيها للكيلو في  المزرعة، بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 31-33  جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة سجلت الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها ،وسعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، وسجلت  أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 41-42 جنيها في المزرعة ،ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو. 

 

وسجلت  أسعار البيض الأبيض 36-38  جنيها للكرتونة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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