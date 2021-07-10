الاقتصاد

أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم..البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويحتفل المصريين بعيد الأضحى المبارك، ويزيد الإقبال على اللحوح الحمراء ويقل الإقبال على الأسماك، التي تشهد استقرارا من حيث الأسعار، وينشر ”الخليج 365” أسعار الأسماك اليوم السبت 10-7-2021، في سوق العبور للجملة. 

 

 

 

وسجل البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها ، وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

 

 

 

واستقرت أسعار البلطي مزارع 1 حيث سجل الكيلو 20 - 22 جنيها  ، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 

 

 

 

وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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