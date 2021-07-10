شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يغلق على ارتفاع بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انتعاش قطاع التكنولوجيا مما دفع مؤشر "ناسداك" إلى أعلى مستوى قياسي عند إغلاق الجلسة.



يأتي ذلك في ظل محاولات شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية لدرء أي انتقادات والالتزام بالقواعد المعمول بها في الدول المختلفة.



وفي هذا الصدد، أعلنت "تويتر" اليوم التعهد بالامتثال الكامل لكافة القواعد الجديدة في الهند والتي تتعلق بصناعة التكنولوجيا والإنترنت، وذلك بعد خلافات مع الحكومة في نيودلهي حول تطبيق القواعد الصادرة في فبراير/شباط.



وقامت "تويتر" مؤخرا بتعيين محام عنها أمام القضاء في الهند لمواجهة أي شكاوى أو دعاوى قضائية تتعلق بممارساتها في الدولة الآسيوية.



وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولين حكوميين في الهند طالبوا "فيسبوك" و"تويتر" بحذف العديد من المنشورات المضللة من منصاتهما وأيضا الامتثال لأي أحكام أو قواعد تنظيمية لحماية بيانات المستخدمين، وإلا مواجهة عقوبات أو مساءلات للمديرين التنفيذييين للشركتين.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 3.2% وأغلق جلسة الجمعة عند 68.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 69.01 دولار وأقل سعر عند 66.9 دولار.