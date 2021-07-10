شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تنوي توزيع مكافآت مالية على موظفيها حول العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انتعاش قطاع التكنولوجيا مما دفع مؤشر "ناسداك" إلى أعلى مستوى قياسي عند إغلاق الجلسة.



وذكرت مسؤولة تنمية الموارد البشرية في "مايكروسوفت" "كاتيلين هوجان" في بيان بأن الشركة الأمريكية تنوي توزيع مكافآت مالية على موظفيها.



وأضافت "هوجان" أن "مايروسوفت" حددت مكافأة لكل موظف لديها في الولايات المتحدة وفي مكاتبها حول العالم بنحو 1500 دولار للفرد، وذل بعد أكثر من عام على معاناة الجميع من تداعيات جائحة كورونا.



وأشارت "هوجان" في رسالة بعثت بها إلى الموظفين بالبريد الإلكتروني إلى أن الشركة سوف تمنح المكافأة المذكورة في شهر يوليو/تموز الجاري أو أغسطس/آب المقبل.



وأوضحت بأن المكافأة المذكورة سوف تكلف "مايكروسوفت" ما يقرب من 200 مليون دولار تعبيرا عن شكر الشركة للموظفين على ما بذلوه من جهود على مدار عام 2020، وذلك مع الأخذ في الاعتبار امتلاك "مايكروسوفت" سيولة بلغت 125 مليار دولار بنهاية الربع الأول من هذا العام.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الجمعة عند 277.9 دولار.