شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق مرتفعاً بعد قرار الشركة زيادة أسعار بعض سياراتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب قرار الشركة الأمريكية بزيادة أسعار بعض سياراتها الكهربائية.



وكشفت "تسلا" في بيان رسمي عن قرارها بزيادة أسعار "موديل إس" و"موديل واي" بحوالي 5 آلاف دولار في السوق الأمريكي.



وأضافت "تسلا" أن المعروض من سياراتها "موديل إس و"موديل واي" في أمريكا سوف يبدأ سعرها من 84.990 ألف دولار و94.990 ألف دولار على التوالي.



تجدر الإشارة إلى أن "تسلا" أعلنت في الأونة الأخيرة عن تسليم ما يقرب من 1890 سيارة من "موديل إس" خلال الربع السنوي الثاني من عام 2021 في الأسواق العالمية.



يأتي ذلك في ظل قلق بالأسواق حيال أزمة نقص الرقائق الإلكترونية أو ما يعرف بأشباه الموصلات والتي تسببت في تعطل الإنتاج لدى بعض شركات السيارات، ومن بينها "تسلا".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 0.6% وأغلق جلسة الجمعة عند 656.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 658.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 644.6 دولار.