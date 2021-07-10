شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يقفز بنحو 5% مدعوماً بالتوقعات حيال السيارات الكهربائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال موتورز" خلال تداولات يوم الجمعة مدعوما بالتوقعات بشأن قوة الطلب على السيارات الكهربائية.



وكشفت توقعات شركة "ويدبوش" الاستشارية عن أن سهم "جنرال موتورز" سوف يقفز بحوالي 50% خلال عام 2022 في ظل خطط شركة السيارات الأمريكية لإنتاج أعداد كبيرة من المركبات الكهربائية.



وقالت الشركة البحثية أيضا أن توجه "جنرال موتورز" نحو تكنولوجيا صناعة البطاريات سيجعلها مؤهلة للاستفادة بشكل كبير من سوق السيارات الكهربائية الذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 5 تريليونات دولار في غضون العشر سنوات القادمة.



كانت "جنرال موتورز" قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن خطتها لاستثمار ما يصل إلى 35 مليار دولار في أعمال البحث والتطوير بصناعة السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، وهو ما دفع "ويدبوش" للتكهن بارتفاع سهم الشركة إلى 85 دولارا في عام 2022، أي بارتفاع نسبته 48% مقارنة بسعر إغلاق جلسة أمس الخميس.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "جنرال موتورز" بنسبة 4.8% وأغلق جلسة الجمعة عند 58.7 دولار.