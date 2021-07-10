شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه إلى ثالث مكسب أسبوعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة، أمس الجمعة، ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1803.92 دولار للأوقية، ليصعد 0.9 % في الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1802.10 دولار.

وقال محللون: إن انخفاض عوائد السندات والمخاوف بشأن التأثير المحتمل للسلالة دلتا على النمو العالمي يساعدان الذهب.

ونزلت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، بينما ارتفع الدولار الأمريكي 0.1 % صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

وما زالت المعنويات هشة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقا، حيث تهدد السلالة دلتا تعافي الاقتصاد العالمي، مما دفع الأسهم الآسيوية للانخفاض لأقل مستوى في شهرين.

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات في يونيو الذي نُشر، الأربعاء الماضي، أنه بينما يُعتبر التعافي الاقتصادي «لم يتحقق بعد بصفة عامة»، فإن مسؤولي المجلس اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا على أتم الاستعداد للتحرك إذا ارتفع التضخم أو تحققت مخاطر أخرى.

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط جراء مخاوف بشأن تشديد وشيك للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، مما دفع الذهب للتراجع سبعة % في يونيو.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 2809.18 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1075.02 دولار. وتراجعت الفضة 0.1 % إلى 25.88 دولار وتتجه صوب انخفاض أسبوعي.