شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة المصرية خلال أسبوع أبرزها عمومية "العرفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 8 أحداث خلال الأسبوع الجاري أبزرها عقد عمومية 4 شركات وهي جنوب الوادي للأسمنت، البنك المصري لتنمية الصادرات، رواد السياحة، العرفة للاستثمارات والاستشارات، كما توزع 3 شركات وهي مجموعة طلعت مصطفى القابضة، البنك المصري لتنمية الصادرات، ام ام جروب للصناعة والتجارة كوبونات أرباح على المساهمين.

وتبدأ أحداث البورصة المصرية، غدًا الأحد، نظر محكمة مدني كلي شمال القاهرة، الدعوى رقم 4572 لسنة 2019 المقامة من الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ضد شركة مدينة نصر للإسكان للمطالبة بمبلغ 24.83 مليون جنيه، كمستحقاتها عن مشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة 6 أكتوبر.

وفي نفس اليوم ينتهي الحق في التوزيع المجاني لأسهم شركتي ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، البنك المصري لتنمية الصادرات، في توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة، لحامل ومشتري السهم الأول، وبواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي للثانية، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية للشركتين اعتباراً من 12 يوليو الجاري.

ويعقد يوم الاثنين الموافق 12 يوليو الجاري، الجمعية العامة غير العادية لشركة جنوب الوادي للأسمنت، للنظر في تجديد مدة الشركة لفترة 25 سنة جديدة، وتعديل المادتين 5 و6 من النظام الأساسي، والتي تنص على "ألا يزيد رأس المال المرخص به على خمسة أمثال رأسمالها المصدر للشركات المقيدة في البورصة.

ويعقد يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجاري، الجمعية العامة العادية لشركتي رواد السياحة، البنك المصري لتنمية الصادرات، وتناقش الأولى تعديل بعض مواد النظام الأساسي، وتناقش الثانية اعتماد الموازنة التقديرية للبنك عن الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 "موازنة 18 شهرًا، بما يتماشى مع قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لسنة 2020، والذي نص على توحيد تاريخ إقفال الميزانيات لجميع البنوك في نهاية ديسمبر من كل عام، كما تنظر الجمعية في السماح بإبرام عقود معاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة وذلك حتى انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد ميزانية 31 ديسمبر 2021.

ويختتم الأسبوع بعقد الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2021، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال آلية التصويت التراكمي، للدورة القادمة عن الثلاث سنوات المالية المقبلة، سيتم انتخاب 8 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة ة في تعيين عضوين مستقلين تنفيذاً للمادة 21 من النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة مجلس الإدارة لتعيين عضوين مستقلين، وتشكيل المجلس المنتخب.

وفي نفس اليوم يبدأ صرف القسط الأول من كوبون طلعت مصطفى رقم (8) بواقع 0.145 جنيه للسهم الواحد، بقيمة 0.072 جنيه، والقسط الثاني بقيمة 0.072 جنيه ويتم صرفه اعتباراً من 15 يوليو الجاري.