شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية توسع مكاسبها و"داو جونز" يقفز بنحو 450 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، ووسعت مكاسبها مع تركيز الأسواق على التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا الأمر الذي يؤثر إيجاباً في الطلب على المعادن.



هذا، واستعابت الأسواق تصريحات الاحتياطي الفيدرالي بشأن المناقشات المتعلقة بتقلص حجم برنامج مشتريات الأصول.



وحذر مسؤولو البنك المركزي الأمريكي من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا الأمر الذي يهدد نمو الاقتصاد العالمي خاصة مع استمرار وجود سلالات خطيرة من الفيروس على رأسها "دلتا" التي تتميز بكونها سريعة التفشي.



من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلامية أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي اليوم من أجل اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم التنافسية بين شركات التكنولوجيا الكبرى.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.2% أو ما يعادل 1.62 دولار وأغلق الخام عند 74.56 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى سعر عند 74.7 دولار وأقل سعر عند 72.7 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.9% أو ما يعادل 1.43 دولار وأغلق عند 75.55 دولار للبرميل، وسجل الخام خسارة أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى سعر عند 75.8 دولار وأقل سعر عند 73.8 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.3% (ما يعادل 448 نقطة) إلى 34870 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 34893 نقطة وأقل مستوى عند 34457 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 4369 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 4371 نقطة وأقل مستوى عند 4329 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 142 نقطة) إلى 14701 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 14710 نقاط وأقل مستوى عند 14552 نقطة.