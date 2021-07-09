شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية سجلت خسائر أسبوعية.



وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أن شركات تصدير محلية باعت الأسبوع الماضي 228 ألف طن إلى المكسيك، وبلغ إجمالي صادرات أمريكا من الصويا في الأسبوع الماضي 182.3 ألف طن، وهو ما اتفق مع توقعات المحللين.



وتتوقع وكالات الأرصاد الجوية تساقط أمطار في ولايات الغرب والوسط خلال الفترة المقبلة، كما انحسر القلق بشأن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عد 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.5% وأغلقت الجلسة عند 13.29 دولار للبوشل، لكن السلعة الزراعية سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 5%، وبلغت أعلى سعر عند 13.33 دولار وأقل سعر عند 13.09 دولار.