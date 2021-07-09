أسعار الذهب في مصر ترتفع بالتعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن أسعار الذهب ارتفعت في التعاملات المسائية اليوم، الجمعة، بقيمة 5 جنيهات على مدار أكثر من جلسة تداول، بعد صعود سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية لمستويات 1810 دولار.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم:

الذهب عيار 18 يسجل 674.5 جنيه.

الذهب عيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام.

الذهب عيار 24 سجل 899.4 جنيه.

الجنيه الذهب 6296 جنيها.

أوقية الذهب 1810 دولار .

وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الذهب في التداول سجلت تراجع دون 1800 دولار للأونصة الأمر الذي تسبب في هبوط سعر الذهب في مصر لمستويات 782 جنيها للجرام، قبل أن تعاود الصعود مرة أخرى لمستويات 787 جنيها وقت صياغة هذه السطور.

ولفتت إلى أن سعر جرام الذهب يرتبط في مصر بحركة سعر اونصة الذهب عالمياً صعودا وهبوطا، حيث تتحرك الأسعار في أكثر من مرة طوال اليوم، طالما أن البورصة العالمية تشهد تداولا