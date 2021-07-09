شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها السياحة بنسبة 5.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 5.7%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.4%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.6%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.3%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.01%.

فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.5%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 4.5%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.7%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.9%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.5%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.2%.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 10184.80 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 2319.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 0.77% مغلقًا عند مستوى 3253.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.12% مغلقًا عند مستوى 12541.16 نقطة، وصعد مؤشر التميز في أول أسبوع في شهر يوليو بنسبة 7.8% ليغلق عند مستوى 2593.93 نقطة.

وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 9.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الأول في شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 657.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وانخفض رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 357.1 مليار جنيه إلى 351.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 115.3 مليار جنيه إلى 113.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 472.4 مليار جنيه إلى 464.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.6%، فيما زاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 86%.