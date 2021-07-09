شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها السياحة بنسبة 5.7% والان مع تفاصيل الخبر
فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.5%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 4.5%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.7%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.9%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.5%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.2%.
وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 9.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الأول في شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 657.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وانخفض رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 357.1 مليار جنيه إلى 351.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 115.3 مليار جنيه إلى 113.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 472.4 مليار جنيه إلى 464.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.6%، فيما زاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 86%.