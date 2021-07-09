شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الجمعة بقيمة خمسة جنيهات على مدار أكثر من جلسة تداول، وذلك على خلفية صعود سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية لمستويات 1810 دولار.

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 18 يسجل 674.5 جنيه.

الذهب عيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام.

الذهب عيار 24 سجل 899.4 جنيه.

الجنيه الذهب 6296 جنيها.

أوقية الذهب 1810 دولار .

وكانت أسعار الذهب في التداول سجلت تراجع دون 1800 دولار للأونصة الأمر الذي تسبب في هبوط سعر الذهب في مصر لمستويات 782 جنيها للجرام، قبل أن تعاود الصعود مرة أخرى لمستويات 787 جنيها وقت صياغة هذه السطور.

سعر جرام الذهب يرتبط في مصر بحركة سعر اونصة الذهب عالمياً صعودا وهبوطا، حيث تتحرك الأسعار في أكثر من مرة طوال اليوم، طالما أن البورصة العالمية تشهد تداولا

سعر الذهب المنشور في سياق هذا التقرير غير مضاف إليه سعر المصنعية، والتي تختلف من تاجر إلي آخر ومن شركة إلي أخري، حسب نوعية الشغل في كل قطعة ذهبية.