شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة بنسبة 1% مع هدوء الضغوط على المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما خفف الضغط على المعادن النفيسة.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا لا سيما في ظل ظهور سلالة "دلتا" المتحورة والتي تتميز بكونها سريعة التفشي والإصابات والتي ظهرت أولا في الهند ثم في دول أخرى.



من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلامية أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي اليوم من أجل اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم التنافسية بين شركات التكنولوجيا الكبرى.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عد 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 26.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 26.300 دولار وأقل سعر عند 25.820 دولار.